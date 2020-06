Suenter onns da planisaziun e numerus tests ha l'emprim tren «Capricorn» gì la gievgia saira ses viadi da premiera. Quai da Landquart fin a Tavau. Igl è stà l'emprim da total 56 trens «Capricorn» che la Viafier retica ha cumprà.

Quai è il cumenzament d'ina gronda midada tar la Viafier retica.

Las investiziuns han dentant er ses pretsch: Totalmain var 530 milliuns francs. Ils trens vegnan a remplazzar, pass per pass, trens pli vegls che van actualmain anc a spass sin las rodaglias grischunas. Quasi mintga mais duess in nov tren vegnir en funcziun.

Daco «Capricorn»?

Il num capricorn ha in connex direct cun il Grischun. Il nov tren saja, per ina, agils, declera Renato Fasciati. Per l'autra saja il tren er modests e betg pumpus. E la fin finala saja il nov tren in Grischun cun bler luschezzia, exact sco l'animal.