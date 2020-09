Jan Koch da la PPS da Cuira sa retira per immediat da la cumissiun parlamentara d'inquisiziun PUK, ch'examinescha il cas dal cartel da construcziun. Motiv per questa decisiun è che a partir da l'entschatta da l'auter onn lavura el per il manaschi da puntanadas da la famiglia da sia partenaria. Tenor il president da la PUK, Michael Pfäffli, deploreschian els fitg questa demissiun. Els sajan dentant persvas, che quai saja la dretga decisiun. Sche e co ch'il sez vacant en la cumissiun vegn occupà, decidan il gremis responsabels, ha communitgà la PUK cartel da construcziun.

Il zercladur 2018 ha il cussegl grond decis d'installar ina PUK per intercurir las cunvegnas da cartel en l'industria da construcziun grischuna.

Ord l'archiv

L'incumbensa principala da la PUK: Sclerir cas extraordinaris. Quai fa ella sin incumbensa dal Cussegl grond. Ils commembers da la cumissiun èn deputads e deputadas. Lur resultads preschentan els silsuenter al Cussegl grond.