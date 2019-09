Da las cunvegnas davart ils pretschs tranter ils impressaris grischuns hajan er emploiads da l’Uffizi da construcziun bassa profità. Quai rapporta la gasetta «NZZ am Sonntag» che sa referescha ad indicaziuns dad in infurmant. Per lur participaziun al cartel hajan els survegnì daners u hajan profità da lavurs da construcziun gratuitas vi dad immobiglias privatas.

Tschentà or quints dubels

Interpresas hajan calculà da memia glera u asfalt per projects chantunals. Quai en savida d’emploiads da l’uffizi. Quest surpli hajan els silsuenter duvrà per construir in mir u in parcadi d’in patrun privat. Er a quel saja il material vegnì mess a quint – uschia che tant il chantun sco er il privat han pajà per quel.

La cumissiun parlamentara d’inquisiziun PUK duaja uss examinar questa renfatscha.

Reacziuns da la regenza grischuna

Il cusseglier guvernativ da lez temp, Stefan Engler, ha suttastritgà envers la gasetta, ch'el n'haja gì nagins indizis per cunvegnas davart ils pretschs. El sa grittenteschia posteriuramain, co il chantun e las vischnancas sajan vegnids trumpads. Per ils collavuraturs da l'Uffizi da construcziun bassa ch'hajan gì da far cun el, mettia el il maun en il fieu, citescha la «NZZ am Sonntag» il cusseglier dals chantuns actual, Stefan Engler.

Il schef dal departament da construcziun, Mario Cavigelli, di ch'el haja gia prendì mesiras cunter cunvegnas davart ils pretschs il 2013, cura che la WEKO haja cumenzà cun sias investigaziuns. Sche las investigaziuns actualas mussian, ch'i dovria dapli mesiras, vegnia la regenza a realisar quellas.

La procura publica grischuna sa tegna vinavant enavos. Ella n'ha betg avert ina procedura penala fin qua. Ins vegnia ad analisar la sentenzia da la WEKO, ha ditg in pledader.

12 interpresas ston pajar 11 milliuns francs

La cumissiun da concurrenza WEKO aveva chastià l’emna passada 12 firmas da construcziun grischunas cun radund 11 milliuns francs. Quai pervia da cunvegnas da pretschs tar projects da vias tranter il 2004 ed il 2010. La WEKO ha terminà las duas ultimas da total 10 inquisiziuns. I giaja per 650 projects cun in volumen d'almain 190 milliuns francs. Pertutgads sajan tant il chantun sco er las vischnancas. La decisiun po anc vegnir tratga vinavant al Tribunal administrativ federal.

