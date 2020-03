En connex cun l'affera da cartel en l'Engiadina e la Val Müstair, è il Grischun sa cunvegnì cun ulteriuras interpresas involvidas. Cun in pajament total tranter 1,5 e 2 milliuns francs han tschintg ulteriuras firmas uschia rectifitgà la situaziun ord vista legala.

En consequenza renunzia il chantun Grischun da far pass tenor la legislaziun da surdada e tenor il dretg civil cunter questas interpresas. Vitiers abolescha il chantun era la bloccada da surdar lavurs a questas tschintg interpresas da construcziun.

Las interpresas da lur vart èn s’obligadas dasper pajar ina summa d’enclegientscha al chantun ed a vischnancas – d'introducir in project da controlla, sco la regenza grischuna communitgescha. Cun in tal program surpiglia in’interpresa sia responsabladad per sa cumportar confurm a la lescha.

Duas interpresas desistan

La stad passada aveva il chantun gia fatg cunvegnientschas cun nov ulteriuras firmas da construcziun bassa. Quellas avevan pajà ensemen ina summa d’enclegientscha da radund sis milliuns francs.

Cun duas interpresas ch'eran tenor la WEKO er part dal cartel – na datti anc nagina cunvegnientscha. Cunter quellas ha il chantun perquai instradà pass giuridics.

RTR novitads 10:00