Il mainafatschenta da la Tscharner SA e sia secretaria duain aviar sfalsifitgà documents ed avair violà la lescha da lavur. La procura publica dal Grischun pretenda 24 mais praschun cundiziunà per il mainafatschenta da la Tscharner SA e per sia secretaria 14 mais praschun cundiziunà. Plinavant pretenda la procura publica per omadus chastis da daners cundiziunads.

Il process ha cumenzà oz la bun’ura a la Dretgira regiunala Plaun cun la sentenzia vegn quintà damaun mesemna.

Ord l'archiv