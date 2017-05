Castur ed aspirin – senz'in na datti betg l’auter

L'aspirin ed il castur han in'istorgia communabla. Tuna curius è dentant vaira.

Tge ch’è per nus ina chaussa d’in per minutas, n'era betg pussaivel per noss antenats: Ir en l'apoteca. Encunter mals e malsognas han els stuì chattar agid en la natira tar animals ed ervas. E là han ins era savens chattà medischina. Per exempel era tar ils casturs.

Tar la chatscha dal castur vegniva adina tratg a niz l’entir animal. Era il uschè numnà «Bibergeil». Tge che tuna suenter in med da potenza è nagut auter ch’in secret dal castur. E na, el n'è betg in med da potenza. Quest secret gidava da sbassar la fevra.

Tge substanza cuntegn quest «Bibergeil»?

L’entschatta dal 19 avel tschientaner han ins alura vulì savair, tge substanza miraculusa che quest secret dal castur cuntegnia. Ins ha alura scuvert l’acid da salicin. Ed tgi che consumescha aspirin, ed ha schon ina giada legi il fegliet d’infurmaziun da la stgatla sa, ch’era l’aspirin cuntegn acid da salicin. Grazia a la chatscha dal castur han ins scuvert acid da salicin ed entras quai savì sviluppar l’aspirin.

RR actualitad 11:00