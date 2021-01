René Fehr da Trin ha 78 onns. Ed el è in dals emprims che survegn en il center a Glion ina vaccinaziun cunter Covid-19. Survegnir il termin saja ì senza problems. Suenter l'annunzia haja el survegnì in mail cun ils termins. En tut hai gia dà passa 800 annunzias per sa laschar vaccinar.

Legenda: René Fehr da Trin è in dals emprims che n'abita betg en ina chasa d'attempads – e che survegn la vaccinaziun. RTR

Sfida cun dumber da dosas

Dentant betg tuts survegnan spert in termin. Il chantun Grischun survegn numnadamain pli paucas dosas ch'atgnamain empermess. Er il center ha Glion ha survegnì mo var 1'800 empè da 2'800 dosas. Uschia saja difficil da planisar. Quai manegia er Thomas Koch, medi en l'ospital a Glion.

Nus na savain anc betg quant bler vaccin che stat il favrer e mars a disposiziun.

Il messadi quant vaccin ch'els hajan per il mais favrer – survegnian els pir ils 4 u 5 da favrer. Pir lura possian els planisar vinavant. Persunas sur 75 onns e persunas cun malsognas grevas hajan il mument prioritad.

Centers regiunals

Il vaccinar è ina incumbensa nova dals centers. Vinavant valan ils blers centers er sco centers da testar. Sulet a Glion datti tenor l'ospital mintga di var 50 tests da PCR. Vinavant duessi dar durant trais suentermezdis l'emna mintgamai var 60 vaccinaziuns. Lavur vegnia pia a dar avunda, hai num.