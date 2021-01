Ils centers a Cuira, Glion, Tusaun, Aschera/Schiers, Tavau, Scuol e San Murezzan han avert lur portas. Il center a Cama ha cumenzà il mardi. Quel a Poschiavo cumenza la mesemna. Per pudair sa laschar vaccinar dovri però in termin.

Damai che mo in pitschen quantum da vaccin stat a disposiziun, han vinavant persunas sur 75 onns e persunas davent da 16 onns cun malsognas cronicas la preferenza. Uschia pon era be quellas duas gruppas s'annunziar il mument. Pussaivel è quai via la pagina d'internet dal chantun u er per telefon.

Fin glindesdi, ils 25 da schaner èn gia 12'861 persunas s'annunziadas per sa laschar vaccinar. Tar l'annunzia datti gist dus termins perquai ch'i dovra duas dosas entaifer 21 dis per avair la protecziun giavischada.

Pli tard lura er tar il medi da chasa ed en l'apoteca

Vers la fin da favrer duai lura er esser pussaivel da survegnir il vaccin da Moderna tar il medi da chasa. Quel è pli simpel da conservar ch'il vaccin da Pfizer/Biontech. Lez sto numnadamain vegnir conservà tar bun -80°C, quai che n'è en bleras praticas da medi da chasa betg pussaivel. Anc pli tard duain lura er singulas apotecas survegnir la pussaivladad da vaccinar persunas.

Damain vaccin che previs – grev da planisar

Perquai ch'il concern Pfizer/Biontech na po betg furnir tant vaccin sco previs a la Confederaziun, survegn era il Grischun pli pauc vaccin che previs. Uschia èsi pli grev da planisar il process da vaccinaziun ed i dat retards.

Plinavant sa disturba la media chantunala Marina Jamnicki vid la moda e maniera co che l'Uffizi federal da sanadad (BAG) vul reparter il proxim temp il vaccin. Al cumenzament eri previs che mintga chantun survegn furniziuns da vaccin en proporziun cun il dumber da la populaziun. Uss, dapi la stretga da furniziun, veglia il BAG però reparter il vaccin l'emprim a quels chantuns che han gia duvrà tut il vaccin. Il Grischun duai uss survegnir pli pauc perquai ch'el haja anc reservas.

Quai malgrà che quellas èn da l'entschatta davent planisadas sco segunda dosa. Vul dir: il Grischun n'ha mai planisà da dar a tants sco pussaivel l'emprima dosa, mabain da l'entschatta davent planisà per mintgina e mintgin che survegn ina dosa, er gist la segunda. Che quai daventa uss probabel in dischavantatg tar la furniziun d'ulteriur vaccin, vilenta la media chantunala.