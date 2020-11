Ina lavur impurtanta per redacturas e redacturs è da curreger ils texts. Intgins ston far quai sulet, auters pon profitar d’in correctorat.Avair in bun product

Per Lisa Schmidt-Candinas, redactura dal Calender Romontsch, èsi impurtant che l’istorgia u il cuntegn persvadia, cura ch’ella survegn in text. Alura guarda ella, sch’il text è structurà a moda chapaivla, sch’el ha in fil ch’ins po suandar u sch'ins sto cuntschar ubain laschar davent insatge.

Suenter fetschia ella ina proposta a l’autura/l’autur. En scadin cas stoppian ins curreger sbagls ortografics e grammaticals. Tut questa lavur sto Lisa Schmidt-Candinas far suletta. Ella beneventass dentant, sch’ella avess ina persuna che faschess in correctorat.

Mia finamira è d’avair in bun product final en tuts reguards.

Vesair il colorit local

Bettina Vital, redactura dal Chalender Ladin, ha gia experientscha en il sectur dal curreger. Ella è stada responsabla per las translaziuns rumantschas tar la chanzlia federala. Ella dumondia gia glieud che sappia scriver, ed ella refuseschia era mintgatant in text ubain pretendia d'elavurar quel cun insatgi. La finala gida anc ina persuna a far il correctorat.

Per Bettina Vital èsi dentant era impurtant da laschar ina tscherta libertad en il stil, per exempel sch’ins percorschia ch’ina persuna pli veglia scriva.

Jau sun encunter da metter tut en ina furma ch’ins na vesa suenter betg pli quest colorit local.

Controlla da tschintg persunas

En la redacziun da la Revista digl noss Sulom lavuran trais persunas. Sco la redactura responsabla Pia Plaz di, controlleschian els ils texts e fetschian in emprim lectorat. Ed alura fetschian anc duas persunas il correctorat. Ellas sajan duas persunas versadas quai che pertutga il surmiran ed il rumantsch grischun.