La lubientscha survegnan mo quels che pon preschentar in concept da segirtad e plinavant in concept da testar. Uschia sto mintga participant avair in test negativ da corona che n'è betg pli vegls che 48 uras.

Champs cun giuvenils ed uffants d'annada 2001 e pli giuven, èn per regla, mo pussaivels cun maximalmein 15 persunas. Persunas pli veglias dastgan mo sa participar sch'i han ina funcziun sco manader u manadra.

Champs cun dapli che 50 persunas dastgan, tenor l'uffizi da sanadad, mo vegnir organisads en cas extraordinaris. En gliez cas dovri dentant anc ina giada mesiras pli rigurusas. Uschia ston ils organisaturs p. ex. garantir ch'i sa chattian mai dapli che 15 persunas en ina stanza.