A Le Prese en la Val Puschlav ha gì lieu la radunanza da delegads da l’Uniun chantunala da chant dal Grischun. Sper las tractandas statutaras han ins dà in sguard sin la 26avla Festa da chant chantunala da la stad passada. L’uniun ha tratg ina bilantscha fitg positiva da l'emprima festa chantunala betg festivada sin territori grischun mabain en l'Italia a Chiavenna.

La radunanza ha ultra da quai era realisà ina moziun per evaluar in sistem digital per rimnar e per metter a disposiziun notas per chors online.