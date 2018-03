L'Uffizi per natira ed ambient dal chantun ha mesirà la concentraziun dal tissi PCB en 27 lieus en il Grischun. Quai suenter ch'i era vegnì enconuschent la contaminaziun dal Spöl cun PCB, suenter in incap tar las lavurs da sanaziun al mir da fermada Punt dal Gall. Ils resultats èn avant maun.

En 27 lieus ha il chantun testà l'aua.

En 3 lieus hani chattà concentraziuns da PCB pli autas che spetgà.

Las concentraziuns na sajan betg en dosa privlusa.

Suenter ch'il chantun aveva constatà ch'il letg dal flum dal Spöl era gia contaminà cun policlorids biphenils (PCB) avant l'incap tar il mir da fermada Punt dal Gall, ha l'Uffizi chantunal per natira ed ambient testà plirs auters lieus. Chattà concentraziuns pli autas da PCB en l'aua hani sco spetgà en il Spöl, però era en il Rain tar Glion, en la Plessur tar Litzirüti ed en l'En sut Martina. Là vul il chantun far ulteriuras examinaziuns pli detagliadas en il decurs dal 2018.

En tut tschels dals 27 lieus examinads èn las concentraziuns stadas sin in nivel fitg bass, communitgescha l'Uffizi per ambient e natira.

Nagin privel per il carstgaun tar contact

Las concentraziuns en las auas sajan per part bain pli autas che spetgà. Cun fin 433,88 picograms (433 billiunavels dad 1 gram) PCB per liter è la concentraziun en il Spöl la pli auta. Sco proxim suonda il Rain tar Glion cun fin 111,02 picograms per liter, e la Plessur tar Litzirüti cun 95 picograms PCB per liter aua.

Las concentraziuns chattadas na sajan però betg alarmantas e betg privlusas per il carstgaun – e cler sut las limitas da l'organisaziun per sanadad da las Naziuns Unidas. Limitas svizras per il PCB en flums na datti tenor il chantun betg.

Limitas e cifras Tenor l'organisaziun per sanadad da l'ONU (WHO) po il carstgaun vertir 24-60 micrograms PCB mintga di.

L'Uffizi per natira ed ambient quinta che mintga carstgaun absorbescha mintga di 3-4 micrograms PCB ord la natira.

Tuttina duain ulteriuras examinaziuns suandar. Surtut perquai che la natira na po betg decumponer il PCB, po quel s'accumular en sediments, però era en peschs e plantas. Uschia vul il chantun intercurir almain en ils lieus cun concentraziuns pli autas era anc, quant PCB ch'igl ha en ils sediments, però era quant PCB ch'ils peschs han accumulà.

PCB – Biphenils polichlorads PCB èn cumbinaziuns da clor toxicas che pon effectuar cancer. Fin ils onns 1980 èn questas vegnidas duvradas surtut en transfurmaturs ed implants electrics sco liquid idraulic, però er sco lomiaders en lacs e meds d’isolaziun. PCB tutga entant tar las 12 substanzas toxicas organicas ch'èn vegnidas scumandadas il 2001.

