Il chantun Grischun ha fatg il 2017 in gudogn extraordinari bun, scriva il Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun. Il motiv per il gudogn èn entradas da taglia nunspetgadas e per gronda part singularas, ma era in svilup global positiv.

Curt e concis:

Il resultat operativ per il 2017 dal chantun munta a 78 milliuns francs. L’onn 2016 aveva il chantun fatg in gudogn da 16,4 milliuns francs.

Il resultat total dal 2017 è tar 128,8 milliuns francs, l’onn passà era anc resultà in minus da passa 50 milliuns francs.

Las entradas da taglia eran il 2017 tar 775,8 milliuns francs, en cumparegliaziun cun l’onn avant in augment da 24 milliuns francs.

Las expensas ed entradas totals dal chantun muntan a radund 2,4 milliardas francs e sa differenzieschan uschia tar il budget per -2,9% tar las expensas e per +0,7% tar las entradas. Ils credits ch’il chantun aveva approvà n’èn betg tuts vegnids retratgs sco planisà. Era sche las cifras na correspundan betg al budget saja da registrar in trend tar dapli expensas, scriva il chantun.

Las suandantas posiziuns èn responsablas per il bun resultat: Taglia chantunala +15,5 milliuns sur il budget e +22,7 milliuns francs sur las cifras dal 2016.

Gudogns ord da facultads d’investiziun +17,5 milliuns sur il budget e 17,1 milliuns sur las cifras dal 2016.

Daners supplementars da la banca naziunala +11,4 milliuns francs sur il budget e sur las cifras dal 2016.

Pli auta cumpart da la taglia anticipada per 9,5 milliuns sur il budget e per 10,6 milliuns sur las cifras dal 2016.

E dapli daners ord la gulivaziun da finanzas en cumparegliaziun cun l’onn 2016 in plus da 9,8 milliuns francs.

La gronda part da questas entradas èn da tempra singulara e vegnan l’auter onn a crudar davent.

Facultads creschan marcant

Las facultads d’investiziun e las participaziuns dal chantun èn s’augmentadas marcant. Uschia hai dà in augment da questa facultad da 44,5 milliuns francs. Il chantun tegn surtut participaziuns tar la Banca chantunala grischuna, la Repower u era la Ems-Chemie Holding SA.

Investiziuns autas da record

En tut èn vegnids fatgas il 2017 investiziuns nettas da 221,4 milliuns francs, en cumparegliaziun cun l’onn avant in augment da 14,3 milliuns francs, scriva il Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun. Quai saja vegnì decis en il program da regenza 2017-2020, scrivan ils responsabels.

Las expensas planisadas da 437,6 milliuns francs èn dentant cun sulet 368,1 milliuns francs betg vegnidas cuntanschidas. Per projects actuals da construcziun èn vegnids investids 186 milliuns francs, quai per 20 milliuns pli bass che budgetà e per radund 30 milliuns sur las investiziuns dal 2016.

Era sut il budget èn stadas las investiziuns en atgna chaussa sco era ils emprests cun in minus da 11 milliuns en cumparegliaziun cun il budget. Il motiv saja savens che las premissas n’èn betg cuntanschidas la fin dal onn da gestiun, scriva il chantun.

Aut chapital agen

Il chapital agen dal chantun munta suenter ch’ils gudognas èn quintads tar 2,4 milliardas francs, da quels èn 1,6 milliardas francs liads en l’infrastructura u en finanziaziuns spezialas e prefinanziaziuns. Uschia è il chapital agen disponibel dal chantun tar 782,9 milliuns francs. Il grad d’autofinanziaziun vegn inditgà il 2017 cun 110,6%, il 2016 eran quai anc 88,4%.

Vista en il futur

Las cifras positivas dal 2017 rinforzan la basa finanziala dal chantun, scriva il Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun. Uschia èsi da quintar per l’onn actual cun in resultat operativ equilibrà quai era grazia a pajaments dubels da la banca naziunala ed auts pajaments da dividendas da la Banca chantunala e da la Ems-Chemie Holding SA. Uschia che las pretensiuns fatgas dal Cussegl grond per ils onns 2019 e 2020 possian probabel vegnir cuntanschidas, per il 2021 saja il svilup dentant anc intschert. Quel saja surtut dependent da la realisaziun dal project da votaziun 17 e da la gulivaziun da finanzas federala. Il Cussegl grond vegn a decider sur dal quint per il 2017 en la sessiun da zercladur gist suenter las elecziuns novas dal parlament grischun.

