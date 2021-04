Mez milliun per renovar mirs sitgs

Per renovar 2,8 kilometers mirs sitgs dat il chantun quest onn sustegns. En total survegnan 26 vischnancas survegnan agid finanzial.

La regenza metta a disposiziun var in mez milliun francs, in quart milliun munta la cumpart da la Confederaziun. En tut custan ils projects da renovar mirs sitgs il 2021 - passa 1,3 milliuns francs.