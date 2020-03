Nus essan conscients da las consequenzas che las mesiras drasticas han per il mintgadi en il Grischun e nus essan vi da sclerir tut il sustegn pussaivel en tut ils secturs. Quai è stà il signal che la regenza grischuna ha communitgà en in’infurmaziun transmessa sco livestream.

«Il coronavirus ha mess sin il chau il mintgadi da scola»

Dapi glindesdi èn las scolas en tut la Svizra serradas. En il Grischun emprendian uffants gia cun purschidas alternativas sco e-learning. I duai dentant dar anc dapli purschidas e meds per emprender a chasa, ha ditg il minister d'educaziun Jon Domenic Parolini. Uschia vul il chantun garantir l'educaziun durant quest temp. Plinavant duain examens en las scolas autas, gimnasis e scolas professiunalas avair lieu, sche tut las reglas d'igiena vegnan tegnidas en.

Stgars 700 dumondas da lavur curta

Marcus Caduff, il minister d'economia è preoccupà pervia da la situaziun economica en il Grischun. L'Uffizi d'industria, lavur e mastergn haja survegnì stgars 700 dumondas per lavur curta. 84 da quellas èn vegnidas concedidas. Il chantun examinescha da schlargiar la lavur curta era sin persunas che lavuran sur sasezzas e sin stagiunaris. Plinavant sto vegnir sclerì, co sa gidar cun la liquiditad da las interpresas pertutgadas.

Persunas en stadi critic da sanadad

Actualmain dumbra il Grischun 64 cas confermads da corona. Da quellas èn intginas persunas en in stadi da sanadad critic, quai ha ditg il minister da sanadad Peter Peyer. Blers en la populaziun sa cumportian tenor las reglas e gidian er convischinas e convischins. Il chantun examinescha en quest connex da stgaffir ina plattafurma per colliar persunas che dovran agid cun da quellas che pon gidar. Ultra da quai haja il chantun annunzià ses basegn per schuldads da l'armada svizra. Quants che la Confederaziun parta tiers al Grischun n'è anc betg cler.

Sa tegnair vid las reglas

La regenza grischuna beneventa las mesiras ch’il Cussegl federal ha annunzià il glindesdi. Quellas correspundian per gronda part a quellas ch’il chantun haja gia decis, ha declerà il president da la regenza Christian Rathgeb. El appellescha dentant era a la populaziun da resguardar questas mesiras rigurusas – surtut per proteger las persunas da risico.

Sin la dumonda da RTR sche la sessiun d’avrigl dal Cussegl grond haja lieu, ha Rathgeb visà sin la conferenza dals presidents che decidia probabel l’emna proxima en chaussa. Plirs chantuns han gia annullà las sessiuns da lur parlaments.

Midada en bajetg Sinergia pir la stad

Pervia dal coronavirus sa retardescha er la midada d'ina part da l'administraziun chantunala en il bajetg Sinergia. Enstagl d'ina midada sin il cumenzament d'avrigl quinta il minister da construcziun e traffic, Mario Cavigelli, ch'ins s'installeschia questa stad sco planisà. Quai che pertutgia il traffic public sin via sco er quel sin ils binaris saja la devisa da mantegnair la purschida sco enfin qua. Pli paucas colliaziuns dettia sulettamain sur cunfin.

La stagiun da construcziun possia tenor il stan actual cumenzar sco planisà.