Il chantun precisescha las prescripziuns per occurenzas e tar instituziuns publicas. Da nov na ston ils organisaturs u responsabels betg mo prender si las datas da contact, mabain er verifitgar ellas. Il num e prenum pon els verifitgar per exempel cun la carta d'identitad, tar il numer da telefon ston els dentant per exempel laschar scalinar il telefonin per esser segir ch'il numer constettia, uschia il manader da l'Uffizi da sanadad Rudolf Leuthold. Tut quai vala dentant mo sch'ins na po betg tegnair la distanza dad 1,5 meters u sch'ins na po betg purtar mascras. Vitiers vegn er ch'ils contacts tar occurenzas ston vegnir tschiffads en glistas electronicas.

El chapeschia che quai muntia dapli lavur. Quai saja dentant necessari per il contact tracing, pia per pudair identifitgar en cas d'ina infecziun ils contacts da la persuna testada positiv.

Responsablas per controllar ils concepts da protecziun èn vinavant las vischnancas. Il chantun ha dentant avisà ellas da rinforzar lur controllas tar occurenzas e tar instituziuns publicas. Las vischnancas ston lura mintg'emna annunziar al chantun quantas controllas ch'ellas han fatg e tge mesiras ch'ellas han prescrit. Quellas datas vegnan dadas vinavant a l'Uffizi federal da sanadad.