La regenza grischuna sa vesa sin la dretga via suenter ch’il Cussegl federal ha augmentà las restricziuns da corona. Sco il cusseglier guvernativ Peter Peyer ha ditg envers RTR, vegnia la regenza a discutar il glindesdi la nova situaziun.

I saja dentant vinavant cunzunt impurtant, che mintgin fetschia il ses per cumbatter il coronavirus. Per controllar las novas reglas da corona da la Confederaziun n’haja il chantun segir betg avunda persunal. Els veglian dentant er betg far da policist en las abitaziuns da la glieud.

Berna va in pass vinavant

En vista al svilup actual ha il chantun Berna entant rinforzà sias mesiras. A partir da glindesdi vala in scumond per occurrenzas grondas cun passa 1’000 persunas.

Il dumber da las infecziuns en il chantun Berna èn sa dublegiadas entaifer pli pauc che in'emna. La quota da tests positivs è s'augmentada ferm – exact tuttina sco quella dals pazients ospitalisads.