Per onns ed onns aveva la scena litterara rumantscha pretendì ina chasa editura che sa deditgescha e promova la litteratura rumantscha. Avant 10 onns è quest desideri daventà realitad – la Chasa Editura Rumantscha ha cumenzà sia lavur. Sco emprim en ina fasa da project. En quel temp è la chasa vegnida purtada dal chantun Grischun, la Lia Rumantscha e la Pro Helvetia.

Igl è dentant stà cler che la Pro Helvetia s'engascha mo per quels emprims trais onns – ed uschia è il futur da la chasa editura daventada intscherta. La intschertezza finanziala ha era muntà la relaschada da la manadra Anita Capaul, ch'aveva gia dapi l'entschatta manà la chasa editura. Ma, la fin finala ins ha chattà ina schliaziun e dapi lura lavura la manadra senza pausa per la litteratura rumantscha.

Cuntinuar cun l'engaschi

Durant ils davos 10 onns ha la Chasa Editura Rumantscha edì dapli che 70 differents cudeschs da passa 40 differentAs auturAs – e vendì passa 27'000 exemplars. La chasa editura ha dà schlantsch a la scena litterara rumantscha. Ed era cun festivar il giubileum da 10 onns na fa la chasa nagina pausa - ed edescha en quel rom tranter auter l'emprim cudesch da la giuvna scriptura rumantscha Viola Cadruvi. Per Anita Capaul in regal per la chasa editura sco era per ils lecturs e las lecturas. E cun in tal schlantsch vul la Chasa Editura Rumantscha cuntinuar anc almain ulteriurs 10 onns.