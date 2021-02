En il Grischun vegnan da nov tut las las chasas da tgira e d'attempads obligadas da porscher ina giada l'emna tests da corona sperts. E quai tant per ils cussadentas sco er per tut las collavuraturas ed ils collavuraturs ch'han contact direct cun ils attempads, communitgescha l'Uffizi da sanadad chantunal.

Ils custs per ils tests ch'èn facultativs vegnan surpigliads da la Confederaziun. Er a visitadras e visitaders vegnì cusseglià urgentamain da far in test, tut tenor er en in center da tests.