Per il budget ha la regenza preparà passa 300 paginas, per l'iniziativa che vul abolir la chatscha speziala be circa 30 paginas.

En ses pled d’avertura ha la presidenta dal Cussegl grond Tina Gartmann-Albin appellà a la populaziun da sa muventar dapli en il mintgadi.

Ella sa regordia gugent a ses viadi da scola: Quai eria sper il moviment era ina chaschun per tgirar contacts, far lumparias e dar la bucca da scolastas e scolasts. Ozendi portian blers geniturs lur uffants cun l’auto en scola – pervia dal bler traffic e vias betg segiras. Tina Gartmann-Albin ha supplitgà la politica da ponderar bain co crear il spazi public, per exempel cun vias segiras per peduns e velocipedists.

Cun ina minuta da silenzi ha il Cussegl grond era commemorà ils defuncts, tranter auter il deputà Simon Erhard (PBD) ch'è sa disgrazià dacurt.

Silsuenter ha la sessiun da december cumenzà cun il program da la regenza ed il preventiv per il 2019.

C sco chatscha: L'iniziativa per abolir la chatscha speziala vegn tractada gia la segunda giada: Il favrer 2015 avevan deputadas e deputads anc declerà nunvalaivla l'iniziativa. Il Tribunal federal ha dentant curregì il november 2017 la politica grischuna. Ils iniziants pretendan da regular il dumber da selvaschina durant la chatsch'auta il settember e l'october – quella duai persuenter vegnir prolungada per 4 dis sin total 25 dis. Persuenter vulan els desister da la chatscha speziala, che saja eticamain inacceptabla.

C sco cifras: Lungas discussiuns datti mintgamai era tar il budget. Per l'auter onn prevesa il chantun in deficit da bunamain 34 milliuns francs. Il chantun vul era vinavant far investiziuns da record cun 446 milliuns francs. Entant ch'ina maioritad è da l'avis che las finanzas sajan solidas – pretenda surtut la fracziun da la PLD ch'il program da spargn annunzià vegnia uss finalmain realisà.

C sco cumià: Per dus cussegliers guvernativs èsi lur ultima sessiun en il Cussegl grond: Barbara Janom Steiner (PBD) e Martin Jäger (PS) termineschan lur carriera la fin da l'onn. Perquai piglian deputadas e deputads cumià dad els dus. A partir dal schaner cumenzan Peter Peyer (PS) e Marcus Caduff (PCD) lur lavur sco cussegliers guvernativs.

RR actualitad 12:00