Pervia dal coronavirus sa stauschan ils examens da chatscha en il chantun Grischun. Novs termins e lieus ha l'Uffizi chantunal da chatscha e pestga publitgà dentant cun resalva. A Zernez vegn l'examen da teoria da chatscha ad avair lieu ils 2 enfin ils 5 da zercladur. A Cuira vegn il termin spustà sin ils 15 enfin ils 19 da zercladur. Tut ils candidats e las candidatas per l'examen da chatscha survegnan per posta in nov appel a l'examen, sco l'uffizi scriva.

Ed era per ils pestgaders datti ina midada. Tut las lubientschas d'ir a pestgar pon ins davent dad immediat be pli cumprar online u a scrit da l'Uffizi da pestga. Tut ils termins da vendida publitgads vegnan annullads.