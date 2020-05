Chatschadras e chatschaders pon uschia far la patenta da chatscha da quest onn, senza l'obligatori da sajettar. Plinavant vegnan adattadas las premissas per l'admissiun a l'examen d'armas e da tir per l'onn 2020.

Raschun per questa midada è sco uschè savens durant quels dis il coronavirus. Perquai ch'ins na sappia anc betg, tge mesiras che vegnian schluccadas a partir dals 8 da zercladur, ha l'Uffizi da chatscha e pestga chantunal proponì da sistir l'obligatori da sajettar cun la buis da chatscha per quest onn. Quai hajan era gia blers auters chantuns decidì, scriva la regenza en ina communicaziun.

Il manaschi da tir per la chatscha vegnia drizzà quest onn uschia, che las chatschadras ed ils chatschaders possian realisar lur obligaziun cun sajettar en lur arma, avant che ir a chatscha quest onn.

Pli curta preparaziun per examen d'armas e da tir

Ferm pertutgà da las mesiras cunter il coronavirus è er la realisaziun da l'examen per la patenta da chatscha. Perquai vegnan adattadas las premissas per pudair far l'examen d'armas e da tir per il 2020. Empè da 30 uras prestaziun da tgira e 18 uras scolaziun d'armas e da tir èn quest onn necessarias be 10 uras prestaziun da tgira e 6 uras scolaziun d'armas e da tir. Las pretensiuns per dumagnar l'examen restan dentant las medemas.