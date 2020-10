Las proximas emnas vegnan fatgas analisas per guardar, quants animals feminins ch’èn vegnids sajettads, per uschia far il plan per la chatscha speziala dal november e december.

Chatscha durant temp da corona

Quest onn hai pervi da corona gì bler dapli glieud en ils guauds – avant ma er durant la chatscha. Quai possia avair dà in tschert disturbi, in effect negativ n’haja quai dentant betg gì, di Adrian Arquint. Era chatschadurs e chatschaduras han sentì l’effect da corona. Cun mussar avant ils passa 8’000 animals hajan els stuì tegnair distanza, purtar mascras e dischinfectar ils mauns.

Ils chatschaders e las chatschadras ed er ils guardiaselvaschinas han fatg ina buna lavur quest onn.

In cas da Frauduladers

A Seewis hai dà in cas da frauduladers. Chatschaders han sajettà in u dus taurs tschierv da curuna, n’han dentant betg communitgà quai al guardiaselvaschina ed han empruvà da laschar svanir ils taurs. Il guardiaselvaschina haja però fatg buna lavur ed haja pudì tiers ils dus chatschaders, uschia Arquint. Il cas giaja uss a la procura publica.

Optimar planisaziun da chatscha

Ils donns en il guaud sajan vegnids resguardads meglier, di Adrian Arquint. Uschia saja vegnì sajettà dapli tschiervs feminins en tschertas regiuns. Era cun mesiras en asils vegn empruvà da far pli effectiva la chatscha il settember. A fin saja la chatscha dentant pir il december, uschia Arquint.