Chatscha grischuna - Gia 75% dals chatschaders dovran muniziun senza plum

L'Uffizi da chatscha e pestga ha rimnà durant la davosa chatscha datas pertutgant la muniziun che vegn duvrada e laschà far in'analisa. Quella mussa che la maioritad dals chatschaders dovra gia uss muniziun senza plum. In obligatori per muniziun senza plum savess perquai prest daventar realitad.