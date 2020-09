Ils emprims indesch dis da la chatscha auta grischuna èn passads. Fertant ch’ils ins han gì cletg ed han pudì sajettar in taur da curuna han auters sajettà nagut. Dentant co vesa il cletg da chatscha ora en l’entir chantun Grischun? Malgrà memia bell’aura è la bilantscha tuttina positiva.

L’aura cun temperaturas autas e bler sulegl n’è betg stada ideala per la chatscha, ma tuttina tira Adrian Arquint, il pli aut chatschadur dal Grischun ina bilantscha positiva.

Malgrà l’aura bunamain da stad era la chatscha fitg buna, da buna tar fitg buna en l’entir chantun, tar tschiervs, chamutschs e chavriels.

Sulet en trais regiuns èn vegnids sajettads paucs tschiervs: en la Tumleastga, en il Scanvetg ed en il Signuradi. Là haja il squitsch da chatscha dals ultims onns, per exempel cun avrir asils u schluccar perscripziuns, purtà fritg.

Naginas cifras

Cifras concretas n'èn betg avant maun. Adrian Arquint sa referescha sin las valitaziuns dals guardiaselvaschina da las regiuns.

La glina ed il luf

Effect sin la chatscha ha per exempel la glina plaina gì. Uschia vesan ils animals las sumbrivas dals chatschaders e da las chatschadras da notg cleras, cura che quels èn sin via tar ils posts. Il luf po spaventar la selvaschina, uschia ch’i na dat nagina selvaschina en tscherts lieus, en auters sa concentrescha ella.

Giavisch

Per la segunda part da la chatscha giavischa Adrian Arquint aura che gida da far dapli butin, ma che l’aura saja era uschè bella che chatschadras e chatschaders possian giudair la chatscha ed avair in bel temp en chamona e ch’i na dettia nagins accidents tar las 5’500 persunas che van a chatscha.