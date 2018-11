Per far la chatscha speziala uschè effizienta sco pussaivel vegn quella pir fatga cura ch'ils tschiervs èn en lur territori d'enviern, quai di Adrian Arquint, il manader da l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun. Pervia da l'aura ed il clima sajan blers animals anc en lur lieus da stad. Quai hajan divers guardiaselvaschina pudì observar. Per quai motiv haja la chatscha extra per exempel anc betg cumenzà en l'Engiadina u er en Surselva. En autras regiuns però bain, en tschertas saja quella er gia serrada giu, di Adrian Arquint.

Quest onn pudessi esser difficil da cuntanscher il contingent

En tut ston 2'000 animals vegnì sajettads durant la chatscha speziala. Quai pervia che chatschadras e chatschaders grischuns n'avevan betg cuntanschì il contingent da 5'300 tschiervs ch'il chantun aveva definì per la chatscha 2018. Ils pli blers tschiervs ston anc vegnir sajettads en Surselva – en tut 400. Pervia da quai spera Adrian Arquint ch'ins possia bainbaud dar liber la chatscha extra per che chatschadras e chatschaders cuntanschian er il dumber enfin ils 19 da december.

RR actualitad 12:00