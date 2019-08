Chatschaders che vulan sa participar a la chatscha da capricorns ston emprim esser stà 5 onns a chatsch'auta lura dastga quel s’annunziar in'emprima giada, suenter dastga el s’annunziar mintga 10 onns.

Il chantun lubescha mintg’onn a radund 250 chatschaders d'ir per in capricorn, ina chaura ed in buc. Tar il buc dependa da la vegliadetgna dal chatschader, pli vegl ch'il chatschader è e pli grond ch'il buc dastga esser.

La gruppa da Val d’Uina

Suenter ina saira d’infurmaziun cun tut ils chatschaders da capricorns da l’Engiadina Bassa a Zernez, ha mintgin era stuì sa participar ad in di ensemen cun il guardiaselvaschina.

Ensemen cun il guardiaselvaschina Not Pua han ils chatschaders che dastgan ir en la regiun da Val d'Uina a chatscha fatg ina tura per observar, emprender e discutar sur da vegliadetgnas, strategias e repartiziuns dal territori.

