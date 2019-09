Schluppettar dapli tschiervs feminins è la finamira da quest'acziun che l’Uffizi da chatscha e pestga emprova quest onn sco project da pilot. Vinavant vulan ins derasar pli ferm ils tschiervs.

Sche l’acziun ha purtà l’effect giavischà san ins pir analisar suenter la fin da la chatsch‘auta, uschia il manader da l'uffizi da chatscha.

Per part avain nus gì regiuns nua ch'ils chatschaders èn gnanc ids en ils asils. Nus avain dentant er gì regiuns, nua ch'ils chatschaders èn s'organisads bain ed han fatg in bun butin.

Decisiv n'è betg mo quantas tschiervas ch’èn vegnidas schluppettadas en ils asils, mabain era quantas ch’èn vegnidas scurrentadas or dals asils e pir suenter schluppettadas.

Premiera en Grischun

Ils asils da chatscha èn per l'emprima giada vegnids averts per part u cumplettamain. Taurs èn durant quels dus dis permiss mo in per chatschader, e vinavant mo ordvart ils asils. Percunter èn ils lantschetts, tuttina quant lunga che la corna è, lubids en ed ordvart ils asils. Ina mesira ch’ins ha fatg per carmalar tuttina pli blers chatschaders pussaivel da far part a questa acziun speziala.

