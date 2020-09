Mintga di da chatscha a las 10:30 pon audituras ed auditurs annunziar ina preda ad RTR. Sulet ch'ins sto far è telefonar en il studio sin il numer 0800 20 25 30 e nominar ina chatschadra u in chatschader e sia preda per la concurrenza da chatscha.

A la fin da la chatscha vegn tratg la sort. La chatschadra u il chatschader da la preda ch’è vegnida tratga, gudogna la patenta da chatscha per l'onn 2021.

Mintga di da chatscha tschertga RTR ina preda ch'è inditgada sin la glista suandanta:

2019 ha Oscar Caviezel gì fortuna

L'onn passà ha la sort decis en favur dal chatschader da Vrin, Oscar Caviezel. Quest onn po el ir gratuitamain a chatscha.