Avant in onn ha l’Institut Otalpin a Ftan annunzià lavur curta. Ils scolars e las scolaras d’internat sajan turnads a chasa e las classas da sport n’hajan betg dastgà trenar, ha l’institut fatg valair.

Pagaglias garantidas?

L’Uffizi chantunal da lavur ha concedì lavur curta als collavuraturs da l’internat – dentant betg als magisters da sport. L’institut survegnia daners dal chantun e da las vischnauncas, è stà l’argument principal da l’uffizi. Las pagaglias dals magisters sajan garantidas entras ils daners dal maun public. Las plazzas dals magisters na sajan betg periclitadas.

L’institut ha recurrì a la Dretgira administrativa ed argumentà ch’ils daners dal maun public fetschien ora mo circa in terz da las entradas e na cuvrian betg las pagaglias dals magisters. Plinavant paja il maun public sulet per las scolaras e scolars dal Grischun e betg per scolars dad auters chantuns u da l’exteriur.

Scola privata - ristg privat

En sia sentenzia, publitgada il mars, suonda la Dretgira administrativa dal Grischun quest’argumentaziun. Ella accentuescha era ch’i sa tractia d’ina scola privata ch’ins na possia betg congualar cun scolas dal maun public.

Ina scola privata portia in ristg finanzial. Ils magisters da sport sajan tuttavia periclitads da perder lur plazzas pervi dal lockdown. La finamira centrala da la lavur curta saja dad evitar relaschadas. Perquai hajan ils magisters da sport da l’institut il dretg dad indemnisaziuns per lavur curta, sch’els na dastgien betg lavurar durant il lockdown.