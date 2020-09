L'emprim di da chatscha è per Adolf Poltera anc adina insatge spezial. Gnervus n'è el dentant betg propi. L'emprim possian ins cumparegliar cun ina visita tar il medi, manegia el.

Là sajan ins er adina in pau agità – cun la differenza, ch'ins sa legra sin l'emprim di. Il pli impurtant guaffen per Adolf Poltera è – natiralmain – ses schluppet. Quel haja el dapi onns, e cun quai haja el er fiduzia en quell'arma.

Legenda: En dus tras la damaun: Margrit, la dunna da Adolf Poltera, accumpogna a ses um. RTR, Flurin Clalüna

Aspectativas sa sbassan cun ils onns

Cura ch'il um da 75 onns ha cumenzà ad ir a chatscha, saja el era curì per las muntognas enturn. Sia mira eran stadas ils chamutschs.

Sche tut ils chamutschs che jau hai sajettà [...] vegnissan puspè vivs, stuess jau scappar.

Cun ils onns sajan sias spetgas dentant sa sbassadas. Natiralmain speria el vinavant ch'el sajetta in u l'auter animal. El giauda dentant surtut er la natira e la cuntrada da la Val Faller. La Val Faller saja sia passiun. Dapi bunamain 50 onns va «Dolfi» a chatscha en quella val sur Mulegns.

«Il chatschader dovra pazienza»

Ina gronda part dad esser chatschadur vul dir: spetgar, spievlar e puspè spetgar. Quai che tuna per in u l'auter fitg lungurus, tutga per Adolf Poltera tar il mintgadi da chatscha. El sa lascha temp, chamina pli plaun, dat dentant er dapli attenziun che pli baud.

Currer suenter ils animals na vala betg bler, ins sto spetgar sin els.

Cun ils onns saja dentant er la chatscha sa midada fermamain. Ozendi saja la chatscha surtut in sport. Pli baud era quai per part impurtant per avair reservas. Er il dumber da las chatschadras e dals chatschaders saja creschì. Cura ch'el saja ì l'emprima giada a chatscha – l'onn 1971 – sajan quai anc stads passa 3'000 chatschaders en tut il chantun. Ozendi èn quai passa 6'000.

Adolf Poltera è dad ina vart chatschadur. Da l'autra vart maina el en la val ina chamona da viandar. Vinavant era l'um da 75 onns var 36 onns president communal da Mulegns – pia fin a la fusiun da las vischnancas vischinantas.