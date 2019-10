Sche la charn da selvaschina furnida na basta betg per il mazler Riccardo Laudenbacher da La Punt, lura tschertga el il contact cun ils chatschaders indigens via las medias socialas.

Chatschaders, che han la frestgera emplenida fin a l’ur, han gì fortuna: En divers lieus en il Grischun n'è la chatscha auta dal 2019 betg stada propi gartegiada.

En l' Engiadina è per exempel l’aura stada in dals facturs che ha difficultà il success da chatscha. Il butin manca e quai remartgan era ils mazlers indigens, che cumpran gugent la charn dals chatschaders da la regiun:

Uschia è quai era a La Punt tar il mazler Riccardo Laudenbacher. Normalmain elavura el mintga stagiun da chatscha var 200 animals. Quest onn èn quai fin al di dad oz circa 120. Mintg’onn cumpra el var 50 animals per sia butia – quai basta gist per la vendita da charn frestga. Per far salsiz per exempel è quai però memia pauc.

Ina metoda che Riccardo Laudenbacher ha chattà per vegnir a dapli charn è da tschertgar charn indigena via las medias socialas – e questa metoda para da funcziunar fitg bain.

Telesguard 17:40