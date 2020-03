Bab e mamma fan homeoffice, ils dus uffants na van betg a scola. Co far per betg vegnir or da la suna?

Tips co mantegnair la pasch en famiglia en temp da corona

Questas chaussas èn impurtantas, sco la psicologa Lucrezia Berther di:

ina structura dal di

temp per sasez per avair pausa da la famiglia

temp communabel, per exempel durant gentar

Conferenza da famiglia

Bun saja era da far conferenzas da famiglia per avair endament co schliar problems.

Cunzunt per famiglias cun uffants pitschens saja ina structura regulara impurtanta – cun tschaveras communablas e forsa in gieu mintga saira. Quai dettia segirtad ad in uffant.

Lucrezia Berther enconuscha famiglias che structureschan il mintgadi uss en il temp da corona pli u main tuttina sco uschiglio era.

Lavar da las medemas uras, sa lavar, sa vestgir e betg star l’entir di en pigiama.

Uffants pli vegls duajan ils geniturs includer en ils pensums dal perchasa: metter a maisa, dustar giu, lavar giu etc. Sper la vita digitala dettia uschia anc ina vita analoga – ina vita da famiglia.