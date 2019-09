La chatscha fascinescha onn per onn passa 5'000 chatschadras e chatschaders grischuns, ed in pèr paucs betg grischuns.

Chatscha grischuna mo per Grischuns?

Jan Tasman – in Tudestg

Ir a chatscha sch’ins n'è betg in Grischun è gnanc uschè simpel. La lescha pretenda ina massa e la patenta per in chatschader ester custa sut circumstanzas bler.

Jan Tasman viva e va chatscha da revier en il chantun San Gagl. Il medi, ch'è creschì si en Germania, ha dentant era laschà infizar cun il virus da la chatscha grischuna. Suenter ch’el ha accumpagnà ses collegas en Surselva sco giast, va el quest onn per l’emprima giada cun patenta grischuna a chatscha grischuna.

TR Telesguard 17:40