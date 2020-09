Il settember è il mais nua ch’i vegn gratulà al Radio Rumantsch per chauras e chavriels, per taurs e tschiervs. Ils salids ed ils giavischs da musica tranter chatschadras e chatschaders ubain amias ed amis da chatscha èn dapi onns in highlight e fan buna luna – a chasa ed en chamona.

Vulais er Vus raquintar in'istorgia u anecdota da chatscha ubain simplamain salidar? Lura pudais Vus telefonar directamain en il studio sin il numer 0800 20 25 30.

Datas d'emissiun

RTR emetta ils «Salids da chatscha» mintgamai la saira tranter las 21:00 e las 22:00

dals 2 fin ils 12 da settember e

dals 21 fin ils 29 da settember

Qua pudais Vus tadlar live Radio RTR. Mintgamai suenter l'emissiun metta RTR er a disposiziun en quest artitgel l'audio.

Ils «Salids da chatscha» da l'onn passà