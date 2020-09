La chatscha da chamutschs è per Marc Cathomas ina gronda passiun. Per el è quai l’unica vaira chatscha ch’el viva cun cor ed olma, gia dapi 25 onns. Ils davos onns ha el però fadia da viver quella passiun.

Esser si aut sin la pizza, scuvrir ina bella chaura da chamutsch, supponer nua ch’ella pudess vegnir atras e lura ir a post senza ch’ella vesa, auda ni savura ch’ins vegn plaunsieu en vischinanza. Dapi onns è quai stà mintga cumenzament da chatscha la pli bella chaussa per Marc Cathomas.

Sa chapescha ch’el ha era sajettà tschiervs ni chavriels durant la chatscha auta. Per solit è quai però stà durant ch’el era atgnamain en tschertga da chamutschs.

Ils chamutschs èn davent

Uschè passiunà sco ch’el è per quel animal da muntogna, uschè mal fai era da vesair, sco che la populaziun da chamutschs s’ha midà en ses territori da chatscha en la Val Sumvitg. Entant ch’el veseva avant onns anc rotschas da var 40 chamutschs èn ussa mo anc singulas pitschnas gruppas en gir. Oravant tut chauras èn vegnidas raras. Tenor Marc Cathomas ha quai plirs motivs. Malsognas sco la tschorvadad da chamutschs, bestgas da niz che fan concurrenza per pavel, la midada dal clima che stgatscha els en territoris adina pli auts e diversas animals da rapina, oravant tut il luf-tscherver ha mess ils chamutschs sut squitsch.

“Uschè na less jau betg pli ir a chatscha da chamutschs ed esser cun quai in ulteriur factur che procura che la populaziun sa sminuescha onn per onn.” Marc Cathomas