Legenda: Keystone / RTR, Grafica

Il settember è il mais nua ch’i vegn gratulà al Radio Rumantsch per chauras e chavriels, per taurs e tschiervs. Ils «Salids da chatscha» tranter chatschadras e chatschaders ubain amias ed amis da chatscha èn dapi onns in highlight.

Vus pudais telefonar mintga di da chatscha:

dals 2 enfin ils 8 da settember 2019 e

dals 16 enfin ils 29 da settember 2019.

RTR chatscha 2019