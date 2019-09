Plirs dad els han laschà sentir ina tscherta sceptica, quant che quai portia insumma d'avrir ils asils. Quels eran da l'avis ch'i dettia bain l'emprim mument forsa dapli preda, ma a lunga vista vegnia la selvaschina lura simplamain a sa retrair en in auter territori ed i vegniss lura anc pli grev da chattar ella. Quai che fiss lura puspè cunter l'effect giavischà da sajettar dapli selvaschina.

Asils pli pitschens, averts ma betg per sajettar

Auters han manegià ch'i dovria bain ils asils sco lieu da ruaus per la selvaschina, ma ch'ins pudess far els pli pitschens. Plinavant fiss ina varianta da chatschar la selvaschina or dals asils da temp en temp e lura sajettar ella ordaifer, ma betg en ils asils sezs.

Plitost insatge per quels da la citad...

Divers chatschaders plitost or da regiuns muntagnardas han manegià che la purschida dad er pudair ir en ils asils vegnia plitost nizzegiada da quels e quellas che giajan en l'entir chantun a chatscha. En las regiuns muntagnardas sajan ils blers stads en lur territoris usitads er durant la fin d'emna d'avertura dals asils. Plinavant n'è nagin dals chatschaders che han dà pled e fatg ad RTR stà sez a chatscha en ils asils. Però in chatschader ha udì da ses collega da Tavau ch'i haja gì là sin in parcadi dasper in asil da selvaschina 17 autos.

«Insatge ston els far, be cun discurrer na tanschi betg»

Per Tomas Schmed, il president dal district da chatscha 1 (Cadi) è la chatscha en ils asils in'emprova che saja buna da far. Giuditgar possian ins lura, cura ch'ins haja las cifras e possia dir tge ch'igl ha propi purtà. E sch'i n'haja gidà nagut possian ins anc adina puspè midar enavos. Ma be cun discurrer na capitia er nagut, insatge stoppia il chantun far.

