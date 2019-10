Cedric Grond – in chatschader ventiraivel

Ina u l'autra frestgera da charn selvaschina vegn a restar vida suenter la chatscha – quella dal chatschader jauer Cedric Grond (27) dentant garantì betg. Tar sia 9avla chatscha ha el sajettà 5 animals:

E tuttina, tar in da ses animals sajettads era quai auter. Tar il buc chamutsch è schizunt Cedric Grond, che fa l'impressiun da betg esser propi in tip gnervus, daventà gnervus: Il chamutsch saja quasi vegnì per el en, raquinta el en il discurs cun il moderatur Tona Poltera:

Quai che para dentant dad unir tut las chatschadras ed ils chatschaders en Grischun, vala er per Cedric Grond – las perspectivas èn grondiusas, l'onn che vegn datti la proxima chatscha auta:

