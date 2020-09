696 studentas e students han cumenzà quest gliendesdi in studi da bachelor u master a la Scol'auta spezialisada dal Grischun. Cumpareglià cun ils 560 studentas e students da l'onn avant è quai in plus da 7%.

S'augmentà è cunzunt er il dumber da studentAs per in master. Eran quai il 2019 anc 59 umens e dunnas, èn quai quest onn gia 93 studentAs. Quai è in plus da 58%.

Tranter ils bunamain 700 novs èn 150 Grischunas e Grischuns. Quai è ina cumpart da 22%. Cun 51% èn bun la mesadad dals novs students e studentas, dunnas. Tut en tut dumbra la Scol'auta spezialisada dal Grischun bun 2'200 studentAs.