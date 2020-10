Grazia fitg per Vossas impressiuns da la chatscha

Tar la chatscha tutga era mintgamai da far in pèr fotografias. Durant la chatscha avais vus tramess passa 250 fotografias da la preda da la chamona u da l'atmosfera durant chatscha. Grazia fitg per Vossas impressiuns!

Sco proxim vai en il voting. Ina giuria fa en venderdi ina preselecziun da tschintg pli bellas fotografias. Sur fin d'emna po il public lura tscherner la pli bella foto 2020 en ina votaziun online.

Il victur vegn dat enconuschent en glindesdi a las 10:15 sin Radio RTR.

Ils premis

Cun trametter las fotografias avais Vus pia la schanza da gudagnar in bon d'ina fatschenta da sport e da vestgadira da chatscha.

bon da 500 francs bon da 350 francs bon da 150 francs

L'emprima part da la chatscha

Qua chattais las fotos che RTR ha survegnì dals 3 fin 13 da settember.