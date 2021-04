Rilana Cadruvi è dirigenta a la Scola da cant Surselva. Per ella era quai in fitg bel sentiment da pudair esser puspè davant ils uffants e chantar communablamain. Surtut era da vesair las fatschas dals giuvens scolars e scolaras che na ston betg avair si ina mascrina.

Ils uffants da la 6avla enfin la 9avla classa han però da chantar cun la mascrina. Al cumenzament na saja quai betg stà uschè simpel. Il tun mancavia simplamain. Ussa suenter quatter provas da chant saja quest problem sa meglierà. Ils uffants sajan pli sperts en acceptar talas situaziuns, manegia la dirigenta. La motivaziun tras la dirigenta saja però anc adina fitg impurtanta. Quai fa Rilana Cadruvi per exempel cun buns maletgs co ch'igl è da chantar sur la mascrina ora.

Ma betg mo las provas sezzas èn sa midadas ed èn pli cumplitgadas, era las preparaziuns. Adina en la tastga da la dirigenta è in meter per mesirar las distanzas. Tuttina: Els hajan gust da puspè pudair chantar ed emprims plans per in concert dettia era gia. Mez matg è planisà in champ da chant per ils scolars e las scolaras da la Scola da cant Surselva e suenter er in conzert. En tge furma c'hil concert duess lura avair lieu, n'è anc betg clar.