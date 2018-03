La partida liberaldemocratica ha lantschà oz ses cumbat electoral e preschentà uffizialmain ses candidat per la regenza: Christian Rathgeb.

Anna-Margreth Holzinger, presidenta da la cumissiun electorala, il candidat Christian Rathgeb e Silvio Zuccolini, il responsabel per las medias.

La partida liberaldemocratica dal Grischun ha lantschà uffizialmain ses cumbat electoral. Ella va cun be in candidat en il cumbat: Christian Rathgeb che sesa gia en la regenza e maina il departament da giustia, segirezza e sanadad.

Perquai er il slogan da cumbat: «Passiun cumprovada per il Grischun» ina maschaida dals davos dus slogans d'elecziun da Christian Rathgeb: «Passiun per il Grischun» e «Sa cumprovà per il Grischun». Puncto candidat ed er puncto slogan na datti pia nagins experiments tar la PLD.

Gia en mira ils proxims onns

Forsa er perquai para il candidat dals liberaldemocrats er pulit luc. El na para betg gnervus pervi da las elecziuns. Anzi, el ha gia en mira las sfidas che spetgan el ils proxims onns en ses departament. E quai malgrà ch'el na sa anc betg sch'el vegn reelegì e malgrà ch'el na sa anc betg sch'el po salvar «ses» departament.

Tranter auter sajan las sfidas en il sectur da segirtad cun terror, criminalitad en la rait ni er dronas fitg grondas. Ed er en il sectur da sanadad spetga anc inqual sfida sin Christian Rathgeb. Sch'el vegn lura reelegì ils 10 da zercladur e sch'el po lura er salvar «ses» departament.

RR actulaitad 17:00