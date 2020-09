En il Grischun è il dumber da dischoccupads tschessà l'avust per bun 200 persunas. Cun 1'403 dischoccupads è la quota da dischoccupaziun sa reducida visavi il fanadur dad 1,5 sin 1,3%. Cumpareglià cun l'avust da l'onn passà è la quota dentant prest sa dublegiada. Lura aveva il Grischun ina quota da dischoccupaziun da 0,7%.

Che la quota da dischoccupaziun è sa reducida ha tenor l'Uffizi per industria, mastergn e lavur raschuns stagiunalas sco er da far cun las schluccaziuns da las mesiras per evitar la derasaziun dal coronavirus.

Ils pli blers dischoccupads en la gastronomia

Dals 1'403 dischoccupads da l'avust eran 646 dunnas e 757 umens. Ils pli auts dumbers da dischoccupads hai dà en ils secturs da gastronomia ed hotellaria (293), commerzi en detagl (142), social e da sanadad (120) ed en il sectur da construcziun (107).

En tut 2'571 persunas che tschertgan lavur

Dasper las 1'403 persunas senza occupaziun ha il Grischun l'avust dumbrà ulteriuras 1'168 persunas che tschertgan lavur. Latiers tutgan persunas che sa participeschan a scolaziuns supplementaras, mesiras d'occupaziun u che fan be diever da la cussegliaziun dals centers regiunals per l'intermediaziun da lavur sco er persunas che han actualmain in gudogn intermediar. En tut èn quai uschia 2'571 persunas che tschertgan lavur. Cumpareglià cun il fanadur – cura che 2'774 persunas tschertgavan lavur – è er quest dumber sa reducì.

Ina quota sco ils onns 2010 e 2015

Guardà sur ils ultims 12 onns è la quota da dischoccupaziun actuala cumparegliabla cun quella da l'avust dals onns 2010 e 2015. Marcant pli bassa è quella be stada l'avust dals onns 2008, 2018 e 2019. Pli auta che l'avust da quest onn è la quota da dischoccupaziun en Grischun stada l'avust dal 2009 – quai cun 1,5%.

Lavur curta en Grischun

L'avust 2020 han 660 manaschis en Grischun survegnì indemnisaziuns per lavur curta. Questa cifra è dentant be provisorica, cunquai che las fatschentas han a partir da la perioda da rendaquint trais mais temp per annunziar la dumonda per indemnisaziuns da lavur curta.

Pli auta quota da dischoccupaziun en Svizra

En Svizra è la quota da dischoccupaziun creschida l'avust sin 3,3% cumpareglià cun il fanadur, cura che la quota muntava a 3,2%. Cumpareglià cun l'avust dal 2019 la quota da dischoccupaziun dentant s'auzada marcant. L'avust avant in onn aveva la Svizra anc ina quota da dischoccupaziun da 2,1%.