Il Grischun dumbra actualmain 766 cas activs. Cler è ch'i dat ils blers cas en la regiun Plessur cun la citad principala da Cuira (170 cas). Sch'ins dat in sguard detaglià sin il chantun percorschan ins dentant che las regiuns dal sid èn procentualmain pertutgadas il pli fitg. Pia las regiuns Albula (44 cas), Malögia cun l'Engiadin'Ota (110) e Bernina (96).

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 10.11.2020

Tenor la media chantunala, Marina Jamnicki, èsi per part casualitad, ch'il dumber è gist là fitg aut. Uschia è il coronavirus, per exempel, rut or en ina chasa d'attempads en il Puschlav. Quai possia er capitar en in'autra regiun. Perquai n'èsi tenor Jamnicki, betg da guardar memia detaglià sin singuls schabetgs.

Savens èsi casualitad sche ina regiun dumbra dapli cas u pli paucs.

Mender ch'en il rest da la Svizra

Cumpareglià cun blers auters chantuns è la situaziun en il Grischun actualmain dentant pli precara. Quai conceda era la media chantunala. Spezialmain ils chantuns en la Svizra franzosa han prendì, fin qua, mesiras pli severas per franar il coronavirus. Uschia saja mo logic ch'i guardia or mender en il Grischun ch'en auters chantuns.

Quai mussa era il sguard sin il dumber da mortoris. En il Grischun hai fin oz dà 104 morts pervia dal virus. Il dumber è sa dublegià dapi la fin october. En auters chantuns è quest dumber pli stabil.