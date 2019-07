Cumpareglià cun il matg da l'onn passà ha la hotellaria grischuna nudà damain pernottaziuns. Vesì sur ils emprims tschintg mais da quest onn, resulta dentant anc adina in plus en congual cun il medem temp dal 2018.

Il matg ha l'hotellaria grischuna nudà in lev minus

L'hotellaria grischuna ha pudì beneventar damain giasts il matg. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà è il dumber da pernottaziuns sa reducì per 1,3% sin radund 125'000. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi chantunal per economia e turissem.

Il pli grond minus sto la destinaziun da Lai magunar – quai cun passa 42% damain pernottaziuns. Er ad Arosa è il dumber però sa reducì per passa 34%. La destinaziun da Flem/Laax percunter ha pudì nudar in plus da passa 38%.

Vesì sur tut ils emprims tschintg mais dal 2019 mussan las cifras, ch'il dumber da las pernottaziuns en Grischun è s'augmentà per stgars 1% sin 2,35 milliuns pernottaziuns.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2019)

Hotellaria svizra

L'hotellaria svizra ha puspè pudì nudar dapli giasts ils emprims 5 mais da quest onns. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà è il dumber creschì per 0,6% sin prest 15 milliuns pernottaziuns. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica.

Cun radund 8 milliuns pernottaziuns han ils giasts da l'exteriur generà las bleras pernottaziuns. Er ils giasts svizzers han però contribuì al plus. En tut han els generà 6,9 milliuns pernottaziuns. Quai è in augment da 0,3%.

