Igl è irritant: Las cifras davart ils cas dal coronavirus sa differenzieschan per part marcantamain tut tenor funtauna. Per l'ina publitgeschan ils chantuns lur dumber d'infecziuns e mortoris sin lur paginas d'internet e per l'autra communitgescha l'Uffizi federal da sanadad BAG adina puspè cifras che sa basan sin rapports da medis e laboratoris. Plinavant datti era bleras purschidas da datas da persunas privatas.

Cifras dal Grischun

Las cifras per il Grischun publitgescha RTR sin basa da las indicaziuns sin la pagina d'internet dal chantun. Quellas vegnan actualisadas a maun circa ina giada al di:

Grischun Cas confermads : 409

Pazientas en ospitals: 52

Persunas mortas: 9 (stan 27 da mars 2020, Chantun GR)

Cifras svizras

Per pudair dar ina survista dals cas en l'entira Svizra, va RTR la medema via sco SRF (perquai era las graficas per tudestg): Nus publitgain cifras che dateschan dals chantuns e che vegnan rimnadas da l'Uffizi statistic dal chantun Turitg. Quellas vegnan actualisadas automaticamain ed èn adina sin il pli nov stan.

Cifras da l'entir mund

Tar la survista internaziunala porscha l'Universitad John-Hopkins datas segiras. Excepziun èn las cifras svizras che sa basan sin datas dals chantuns (per evitar differenzas cun las cifras numnadas sura).

