Radund la mesadad da las Grischunas e dals Grischunas vivan en citads d'energia. Pia vischnancas ch'han il label che mussa ch'ellas s'engaschan persuenter ch'i vegn spargnà energia. Per survegnir quai label vegnan las vischnancas prendidas sut la marella, uschia Erich Büsser il manader da l'Uffizi per energia dal Grischun. Silsuenter vegn definì pussaivladads nua che las vischnancas pon optimar. Per exempel pon las vischnancas porscher ina cussegliaziun d'energia, ni far occurenzas d'infurmaziun u ch'ellas pon er far agens programs da promoziun.

Il label è in segn da qualitad per la vischnanca per mussar che la vischnanca fa insatge ed igl è er ina buna chaussa per l'image da la vischnanca.

Glion ha prolungà il label

Glion è ina da las numerusas citads d'energia en il Grischun ed ha gest quest'emna prolungà il label per ils proxims quatter onns.

Legenda: La surdada dal label: Andreas Pfister, Tarcisi Cavigelli, Michael Casutt, Roman Cantieni (president cumissiun d'energia) e Brida Camenisch. MAD

Tenor Roman Cantieni, il president da la cumissiun d'energia da la vischnanca da Glion ha il label cunzunt er ina valur psicologica.

Ins sa ch'ins viva en ina vischnanca che guarda da la natira e che procura persuenter ch'ils uffants han en il futur las medemas pussaivladads sco ussa.

E sch'ils abitants veglian lura, sentian els er quai en chaussas pitschnas concretas - sco per exempel tar ils tips per spargnar energia ch'èn vegnids publitgads en il fegl uffizial. Per Glion è il label citad d'energia tenor Roman Cantieni sa cumprovà e per il mument na dettia naginas raschuns daco che Glion duess betg salvar il label.

