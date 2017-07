Co-direcziun per il Museum d'art dal Grischun

Il Museum d'art dal Grischun a Cuira vegn manà cun ina co-direcziun. Il cusseglier guvernativ Martin Jäger ha infurmà che Stephan Kunz e Nicole Seeberger partan en futur la direcziun dal museum. Kunz s'occupa da la part artistica e Seeberger da la part administrativa.

Ils 21 da zercladur aveva il cusseglier guvernativ Martin Jäger decidì d'analisar danovamain la reorganisaziun da la direcziun dal museum d'art. Suenter discurs cun tut ils participads ensemen cun il mediatur Hans Hatz, hajan els chattà ina varianta che possia vegnir purtada da tut ils pertutgads. Uschia ha orientà Jäger las medias.

Kunz po sa concentrar sin sia fermezza – la direcziun artistica

Stephan Kunz è en futur responsabel per la direcziun artistica da la chasa e per la tgira da novas exposiziuns sco era per l'extensiun, la segirada e la tgira da la collecziun. Sco fin ussa è el il liom tar l'Uniun grischuna d'art e tar la Fundaziun Collecziun grischuna d'art.

« Jau ma legrel da pudair surpigliar la direcziun artistica dal Museum d'art. La distgargiada en l'administraziun pussibilitescha a mi da sa concentrar pli fitg sin ils aspects artistics nua che mias fermezzas giaschan. » Stephan Kunz

Co-directur dal Museum d'art

Seeberger surpiglia lavurs administrativas

Nicole Seeberger daventa responsabla per la direcziun administrativa, persunala e communicativa ed è – en il rom da la collecziun – responsabla per ils secturs economia, documentaziun ed archiv.

« Jau sun persvasa che la co-direcziun è ina fitg buna schliaziun ed in rinforzament per il Museum d'art ch'è vegnì engrondì il zercladur 2016. » Nicole Seeberger

Co-directura dal Museum d'art

Seeberger e Kunz lavuran a partir d'immediat en lur novas posiziuns. Il mument lavura Kunz 100% en sia plazza e Nicole Seeberger 90%. Ella augmenta dentant ses pensum per l'auter onn era sin 100%.

Ina degradaziun che ha sveglià emoziuns

Ils 14 da zercladur ha Martin Jäger (PS) communitgà sia decisiun, da degradar Stephan Kunz dal directur al curatur principal dal Museum d'art dal Grischun. Ad interim dueva la collavuratura Nicole Seeberger surpigliar la direcziun.

Ils motivs concrets n'aveva Jäger dentant betg numnà ed è sa referì sin la protecziun da las persunas. Quai ha provotgà critica en la scena d'art: L'acziun «Kunzt first» ha rimnà passa 2'600 suttascripziuns online e pretendì che Stephan Kunz turnia puspè en ses post sco directur. Cun ina demonstraziun a Cuira han ils artists suttastritgà lur pretensiun.

Jäger ha tratg il frain

Martin Jäger ha dà suenter al squitsch e sistì la reorganisaziun. Per in mument era il museum senza direcziun. L'emprim veglia el analisar anc ina giada la situaziun e quai cun agid dal mediatur Hans Hatz, anteriur president da la Banca Chantunala Grischuna, uschia veva Jäger infurmà.

La critica envers sia moda e maniera da communitgar en l'entira affera Kunz han er exprimì divers politichers grischuns. Ed a la radunanza da l'Uniun d'art dal Grischun è il cusseglier guvernativ perfin vegnì confruntà cun cloms da «buh».

RR actualitad 07.00