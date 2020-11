Dad ina vart datti las soluziuns tecnica: sistems sco «WLAN repeaters», «powerlines» u sistems da «mesh» procuran tenor la pagina d'internet IT-Daily per ina rait da colliaziun pli gronda. Ins haja in meglier signal da WLAN en stanzas ch'èn pli lunsch davent dal router u sin autras auzadas da la chasa. Il sistem il pli stabil e fidaivel è quel da «mesh», ma quel è er il pli char.

Da tschella vart datti schliaziuns analogas. Tenor la Swisscom è la posiziun dal router impurtanta. Quel stuess vegnir plazzà central ed en in lieu liber. Pia betg en stgaffas, chantuns u davos televisiuns. Per rinforzar il signal tras objects sco mirs, pon ins tenor il portal da tecnica «Chip Online» zambregiar reflecturs parabolics. Per quels datti musters or da l'internet, ch'ins po squitschar e tatgar ensemen cun cola e folia d'aluminium. Ils reflecturs vegnan lura montads sin l'antenna dal router.